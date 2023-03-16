ЄС прагне посилити санкції проти родичів російських олігархів, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх справ повідомила в середу державам-членам, що незабаром представить законопроєкт щодо розширення правової бази для накладання обмежень на родини російських олігархів.

"Пропозиція набула поширення після того, як минулого тижня мати Євгена Пригожина, керівника російської групи найманців "Вагнера", що воює в Україні, виграла суд ЄС, який скасував її включення до санкційного списку. Проте, незважаючи на перемогу, вона повернулася до списку ЄС з 13 березня, після того, як блок переглянув інформацію, яку він має про підсанкційних осіб, або врахував, що деякі з них померли", - зазначили журналісти.

Стверджується, що така пропозиція має на меті забезпечити наявність сильної доказової бази, яка показує, що деякі члени сім'ї отримували необґрунтовану вигоду від олігархів, що потрапили під санкції, і могли допомогти обійти санкції. Пропозиція встановлює критерії та правову базу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім'ї особи.