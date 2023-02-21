Про це у розслідуванні повідомили Financial Times.

Журналісти проаналізували звіти низки компаній Пригожина: "Євро поліс", "M Invest" та "Меркурій".

Санкції проти "Євро полісу", яка займається видобутком нафти, США ввели у 2018 році, проте це майже не вплинуло на її діяльність - у 2020 році компанія мала продажі на суму $134 млн, а чистий прибуток того року становив $90 млн.

Видання зазначає, що компанія отримала концесії на видобуток палива у Сирії від президента країни Башара Асада в обмін на захист вагнерівцями цих родовищ від ІДІЛ під час громадянської війни.

У грудні 2021 року доходи компанії впали, проте все ще складали $92 млн.

Компанія "M Invest, що спеціалізується на видобутку золота в Судані, у липні 2020 року потрапила під санкції США. Вже у 2021 році, за даними видання, компанія заробила $2,6 млн

Компанія "Меркурій", що займається видобутком нафти в Сирії, потрапила під європейські санкції у 2021. За три роки до цього було задекларовано дохід на суму $67 млн, проте після цього було задекларовано нульовий дохід. Зазначається, що це було зроблено, аби перевести компанію до інших структур, що не потрапили під санкції.

Також видання відзначає, що дві компанії, які відвантажили промислове обладнання для організацій, які пов'язані з ПВК Вагнера у Судані та Центральноафриканській Республіці, отримали понад $6 млн доходу до кінця 2021 року.

Financial Times наголошує, що ці дані ґрунтуються на останніх доступних звітах, які датуються груднем 2021 року. У розслідуванні не враховувалися внутрішні російські підприємства Пригожина, які є основою його доходу. Підрахунки були проведені з урахуванням поточного курсу рубля до долара.