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Деніел Редкліфф розкритикував Джоан Роулінг і відреагував на закиди в невдячності

2 травня, 2024 четвер
11:55
Культура На фото: Деніел Редкліфф

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф заявив, що "глибоко засмучений", що письменниця, авторка серії романів про чарівника Джоан Роулінг виступає проти транссексуалів

Про це пише CNN.

34-річний британський актор театру і кіно Деніел Редкліфф, популярність якому в дитячому віці принесла роль Гаррі Поттера в кінофраншизі за романами Джоан Роулінг, відреагував на заяви письменниці про транссексуалів. Він засуджує позицію Роулінг, яку звинувачують у трансфобії.

"Зрештою, мені дуже сумно, тому що я дивлюся на людину, яку я зустрів, [згадую] часи, коли ми зустрічалися, і книги, які вона написала, і світ, який вона створила, і все це викликає у мене таке глибоке співчуття", - поділився актор.

Редкліфф розповів, що вони з Роулінг не спілкувалися останні кілька років, відколи вона почала робити коментарі про трансспільноту. Він запевнив що "продовжуватиме підтримувати права всіх ЛГБТК".

Редкліфф також відповів на звинувачення в тому, що він і інші зірки кінофраншизи - Емма Вотсон і Руперт Ґрінт, які зіграли Герміону Ґрейнджер та Рона Візлі, невдячні Роулінг.

"Є версія, що фразу "Ці троє дітей — невдячні нахаби?" люди завжди хотіли написати, і нарешті змогли. Тож, я думаю, це добре для них. Очевидно, що Гаррі Поттер не відбувся б без неї, тож ніщо в моєму житті, напевно, не сталося б так, як сталося, без цієї людини. Але це не означає, що ви зобов’язані комусь [відмовитися від] того, у що справді вірите, до кінця свого життя", - заявив актор.

Це не вперше, коли Редкліфф згадує коментарі Роулінг. У 2020 році він написав есе для Trevor Project - організації, яка займається запобіганням самогубствам серед ЛГБТК+ спільноти. В есе актор висловив чітку позицію щодо того, що не підтримує поглядів письменниці.

"Трансгендерні жінки — це жінки. Будь-яке протилежне твердження стирає ідентичність і гідність трансгендерних людей і суперечить усім порадам професійних асоціацій охорони здоров’я, які мають набагато більше досвіду в цьому питанні, ніж Джоан або я", - наголосив Редкліфф.

Есе стало відповіддю на серію твітів Роулінг, яка засудила використання фрази "люди, які мають менструацію", і висловила свою думку про те, що аспекти трансруху підривають права жінок.

У квітні Джоан Роулінг прокоментувала новий закон про злочини на ґрунті ненависті в Шотландії, який передбачає штраф і тюремне ув'язнення строком до семи років за злочини на ґрунті ненависті, зокрема розпалювання ворожнечі через вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію та трансгендерну ідентичність. Вона опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей, засуджених за зґвалтування жінок.

Раніше Індія Віллоубі, перша британська трансгендерна ведуча новин, звинуватила Роулінг у "злочині на ґрунті ненависті" через її допис. 

Письменниця також зізналася, що саме не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон.

Інший скандал стався після того, як авторка серії книжок про Гаррі Поттера поставила під сумнів те, що трансгендери були пріоритетною ціллю нацистів під час Голокосту і "зазнавали унікальних переслідувань", за що її звинуватили в антисемітизмі. Вона назвала такі звинувачення "новим рівнем ницості", адже завжди підтримувала єврейську громаду.

Теги:
Суспільство
скандал
Велика Британiя
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