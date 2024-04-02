"Чекаю на арешт": Роулінг обурилась через новий закон про трансгендерів у Шотландії

Про це вона написала у X.

Популярна британська письменниця, авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг відреагувала на новий закон про злочини на ґрунті ненависті від "Шотландської національної партії" (ШНП), яка є найбільшою партією в парламенті Шотландії, що набув чинності 1 квітня. Закон передбачає штраф та тюремне ув'язнення строком до семи років за злочини на ґрунті ненависті, зокрема розпалювання ворожнечі через вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію та трансгендерну ідентичність.

Джоан Роулінг зауважила, що новий закон не надає додаткового захисту жінкам, натомість надає його трансгендерам, які здійснили перехід з чоловічого гендеру у жіночий. Вона наголосила, що відтепер під захищену категорію підпадає "відома трансактивістка Бет Дуглас, "улюблениця відомих шотландських політиків".

Роулінг звернулась до шотландської поліції з проханням заарештувати її відповідно до нового закону ШНП про злочини на ґрунті ненависті через те, що письменниця неодноразово називала низку відомих трансжінок чоловіками.

"Свободі слова та переконанням у Шотландії прийшов кінець, якщо точний опис біологічної статі буде визнано злочинним. Наразі я перебуваю за межами країни, але якщо те, що я тут писала, кваліфікується як правопорушення згідно з положеннями нового закону, я з нетерпінням чекаю на арешт, коли повернуся на батьківщину", - написала Роулінг.

Письменниця та сценаристка опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей і висміяла їхні заяви, що вони жінки. Серед них засуджена за зґвалтування жінок Айла Брайсон, яку спочатку відправили до жіночої в’язниці.

Роулінг також згадала 53-річного Ендрю Міллера, який використовував ім'я Емі Джордж. Одягнений як жінка, він викрав молоду дівчину в Шотландії та знущався з неї протягом 27 годин.

Письменниця згадала і Кеті Долатовскі, транспедофіла, яка вчинила сексуальне насильство над 10-річною дівчинкою в туалеті Моррісонса в Керколді у березні 2018 року.

Іншими трансжінками, про яких написала знаменитість, були Мрідул Вадхва, виконавча директорка Единбурзького кризового центру зґвалтувань, Манро Бергдорф, трансмодель і активістка, Бет Дуглас, трансактивістка та Саманта Норріс, сексуальна злочинниця.

Роулінг закликала тих, хто погодився з нею, поділитися дописом і використала хештег #заарештуйтемене.

Роулінг наголосила, що новий закон про злочини на ґрунті ненависті "надає більшої цінності почуттям чоловіків, які транслюють свою ідею жіночості", натомість нехтує "правами і свободами справжніх жінок і дівчат".

"Нове законодавство широко відкрите для зловживань з боку активістів, які хочуть змусити замовкнути тих з нас, хто говорить про небезпеку ліквідації одностатевих просторів для жінок і дівчаток, а також про безглуздість даних про злочинність, якщо насильницькі та сексуальні домагання, вчинені чоловіками, реєструються як жіночі злочини. Про гротескну несправедливість дозволу чоловікам брати участь у жіночих видах спорту, несправедливість жіночих робочих місць, почестей та можливостей, якими користуються трансідентифіковані чоловіки, а також про реальність та незмінність біологічної статі", - додала вона.

