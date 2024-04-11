Джоан Роулінг пояснила, що не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон 

Про це пише Daily Mail.

Авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повідомила, що не пробачить акторам-виконавцям головних ролей у кінофраншизі за її книжками Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон їхню позицію в дискусії про транссексуалів.

Письменниця розкритикувала зірок, які, за її словами, використовують свої соціальні мережі, "щоб заохотити перехід неповнолітніх". Активістка за права жінок заявила, що люди, які підтримують зміну статі дітей, повинні перепросити не її, а травмованих детрансгендерів (людей, які здійснили перехід, але більше не вважають себе трансгендерами, - ред.) та вразливих жінок.

Роулінг активно виступає проти дозволу дітям змінювати стать, тоді як Редкліфф і Вотсон відверто підтримують трансспільноту. Це сталося після публікації доповіді провідного педіатра доктора Гіларі Кесс, яка виявила, що підліткам у Великій Британії дозволено змінювати свою стать на основі "надзвичайно слабких доказів".

У своїй доповіді Кесс попередила, що "недостатньо високоякісних досліджень" про вплив блокаторів статевого дозрівання дітей і гормонів, і сказала, що токсичність у дебатах навколо цього питання стала винятковою.

Раніше Редкліфф, який зіграв головного персонажа в фільмах про Гаррі Поттера, виступаючи на круглому столі з шістьма трансгендерними та небінарними дітьми, організованому благодійною організацією із запобігання самогубствам ЛГБТК The Trevor Project у 2023 році, заявив, що люди поблажливо ставляться до молоді, яка хоче здійснити перехід.

"Я хотів би почути від усіх вас, чому ми можемо довіряти дітям, щоб вони сказали нам, хто вони", - звернувся він до неповнолітніх.

Вотсон, яка стала відомою після ролі Герміони Ґрейнджер, також висловлювалася щодо дебатів про транссексуалів. Вона наголосила, що трансгендерні люди "заслуговують на те, щоб жити своїм життям" і щоб ніхто не ставив під сумнів, ким вони є.

"Я хочу, щоб мої трансфоловери знали, що я та багато інших людей у всьому світі бачать вас, поважають і люблять вас такими, якими ви є", - додала акторка.

Джоан Роулінг прокоментувала новий закон про злочини на ґрунті ненависті в Шотландії, який передбачає штраф та тюремне ув'язнення строком до семи років за злочини на ґрунті ненависті, зокрема розпалювання ворожнечі через вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію та трансгендерну ідентичність. Вона опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей, засуджених за зґвалтування жінок.

Раніше Індія Віллоубі, перша британська трансгендерна ведуча новин, звинуватила Роулінг у "злочині на ґрунті ненависті" через її допис.