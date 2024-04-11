Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Джоан Роулінг пояснила, що не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон 

Джоан Роулінг пояснила, що не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон 

11 квітня, 2024 четвер
18:48
Культура Джоан Роулінґ

Британська письменниця Джоан Роулінг заявила, що не пробачить зіркам кінофраншизи про Гаррі Поттера підтримку ними неповнолітніх, що здійснили трансгендерний перехід

Про це пише Daily Mail.

Авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повідомила, що не пробачить акторам-виконавцям головних ролей у кінофраншизі за її книжками Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон їхню позицію в дискусії про транссексуалів. 

Письменниця розкритикувала зірок, які, за її словами, використовують свої соціальні мережі, "щоб заохотити перехід неповнолітніх". Активістка за права жінок заявила, що люди, які підтримують зміну статі дітей, повинні перепросити не її, а травмованих детрансгендерів (людей, які здійснили перехід, але більше не вважають себе трансгендерами, - ред.) та вразливих жінок.

Роулінг активно виступає проти дозволу дітям змінювати стать, тоді як Редкліфф і Вотсон відверто підтримують трансспільноту. Це сталося після публікації доповіді провідного педіатра доктора Гіларі Кесс, яка виявила, що підліткам у Великій Британії дозволено змінювати свою стать на основі "надзвичайно слабких доказів".

У своїй доповіді Кесс попередила, що "недостатньо високоякісних досліджень" про вплив блокаторів статевого дозрівання дітей і гормонів, і сказала, що токсичність у дебатах навколо цього питання стала винятковою. 

Раніше Редкліфф, який зіграв головного персонажа в фільмах про Гаррі Поттера, виступаючи на круглому столі з шістьма трансгендерними та небінарними дітьми, організованому благодійною організацією із запобігання самогубствам ЛГБТК The Trevor Project у 2023 році, заявив, що люди поблажливо ставляться до молоді, яка хоче здійснити перехід.
"Я хотів би почути від усіх вас, чому ми можемо довіряти дітям, щоб вони сказали нам, хто вони", - звернувся він до неповнолітніх.

Вотсон, яка стала відомою після ролі Герміони Ґрейнджер, також висловлювалася щодо дебатів про транссексуалів. Вона наголосила, що трансгендерні люди "заслуговують на те, щоб жити своїм життям" і щоб ніхто не ставив під сумнів, ким вони є.

"Я хочу, щоб мої трансфоловери знали, що я та багато інших людей у всьому світі бачать вас, поважають і люблять вас такими, якими ви є", - додала акторка.

Джоан Роулінг прокоментувала новий закон про злочини на ґрунті ненависті в Шотландії, який передбачає штраф та тюремне ув'язнення строком до семи років за злочини на ґрунті ненависті, зокрема розпалювання ворожнечі через вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію та трансгендерну ідентичність. Вона опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей, засуджених за зґвалтування жінок.

Раніше Індія Віллоубі, перша британська трансгендерна ведуча новин, звинуватила Роулінг у "злочині на ґрунті ненависті" через її допис. 

Теги:
Суспільство
Кіно
Велика Британiя
Читайте також:
Ілюстративне фото
10 квітня, 2024 середа
Проти викривачки колаборанта, який є батьком слідчої СБУ, відкрили провадження про образу військового, - hromadske
8 квітня, 2024 понедiлок
Експерт-міжнародник Капітоненко пояснив, чому Україна не має шансів на відновлення ядерного потенціалу
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.97
    Купівля 38.97
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 квітня
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Путін і його пропаганда: хто кого переконує?
20:00
О Джей Сімпсон
У США помер скандальний футболіст та актор О Джей Сімпсон, якого судили за подвійне вбивство
19:42
ЗСУ генштаб війна з Росією
На фронті за добу зафіксовано 53 бойових зіткнення: найбільше поблизу Бахмута та Новопавлівки
19:36
Через можливий конфлікт інтересів щодо грантів: Український культурний фонд звернувся до НАЗК
19:28
Ексклюзив
Екснардепка Войціцька назвала кроки, які слід здійснити в умовах дефіциту електропотужностей внаслідок ракетних ударів РФ
19:23
російська армія, мобілізація
Від початку великої війни у РФ засуджено понад 2605 учасників "СВО" в Україні
19:05
москва, кремль
Торік РФ витратила на пропаганду пів мільярда доларів, - ГУР
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 778-го дня війни: У Первомайському триколор відправився за руським кораблем, а військовим на "нулі" готують додаткові виплати
18:39
Оновлено
Атака балістичними ракетами по Одеському району
Ракетний удар РФ по Одещині 10 квітня: загинуло 5 людей, в області оголосили жалобу
18:38
Огляд
ЗСУ
Нові правила мобілізації: пояснюємо, що ухвалили народні депутати
18:36
Дональд Трамп
Трамп може перетворити військову допомогу на інструмент примусу України до переговорів з РФ, - CNN
18:32
Оновлено
Президент Зеленський
Зеленський на саміті Тримор'я у Вільнюсі зустрівся з лідерами Чехії, Румунії та Польщі
18:15
Дуда і Зеленський
Дуда побажав Зеленському, щоб на наступний саміт Тримор'я він приїхав у цивільному костюмі
18:11
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
У "Європейській Солідарності" пояснили, чому фракція не підтримала законопроєкт про мобілізацію
18:08
Ростислав Карандєєв
Гроші від грального бізнесу та United24: Карандєєв пояснив, чиїм коштом відновлюватимуть зруйновані культурні обʼєкти
18:05
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express пояснили, які ворожі цілі не може збивати українська ППО
18:00
OPINION
Михайло Гончар
Як червоні лінії для України Вашингтон трансформує в зелене світло для Кремля
17:59
Литва прапор
Литва передала Україні новий пакет допомоги
17:56
Оновлено
атака на Харківщину
РФ атакувала керованою авіабомбою село на Харківщині: поранено літнього чоловіка
17:48
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни відмовляються виконувати бойові завдання та покидають місця дислокації на ТОТ Херсонщини, - "Атеш"
17:40
Судовий вирок
Міноборони виграло арбітраж щодо компенсації за несвоєчасні поставки для ЗСУ на понад 100 млн грн
17:40
зенітно ракетний комплекс Patriot
Журналіст Bild заявив, що в України нібито закінчуються ракети до систем ППО Iris-T і Patriot
17:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:35
Пресреліз
Український жіночий конгрес у Полтаві
Український Жіночий конгрес: важливо розширювати доступ жінок до прийняття рішень на всіх рівнях
17:19
Оновлено
обстріл Харкова
Унаслідок атаки РФ на Харків повністю зруйновано трансформаторну підстанцію і пошкоджено ТЕЦ
17:12
Оновлено
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо на міжурядових консультаціях у Словаччині
Фіцо на зустрічі зі Шмигалем: Словаччина підтримає вступ України в ЄС та візьме участь у саміті миру
17:11
тюрма
Сімферопольця, який воював на боці РФ та обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним, ув'язнили на 15 років
17:10
На фото: Постер SUNNY BUNNY
Фестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY оголосив програму
17:03
Росіяни завдали авіаудару по Сумській ТЕЦ: що відомо
17:03
Сергій Ребров
Оприлюднено зарплату Реброва в збірній України
17:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Трагедія зелених кнопок
16:55
евакуація
На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів
16:42
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Уся розмова триває навколо призначення директора: нардепка Южаніна про законопроєкт про перезавантаження БЕБ
16:38
Укрзалізниця запустила моніторинг квитків у застосунку з можливістю автовикупу: деталі
16:23
На фото: зірки серіалу "Район Мелроуз"
Серіал "Район Мелроуз" перезапустять через 25 років після виходу останньої серії
16:09
Кукурудза
Китай відмовився приймати раніше замовлені партії української кукурудзи, - Bloomberg
16:04
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0904
"У Первомайському триколор відправився за русскім кораблем", - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок
16:02
OPINION
Дмитро Лиховій
Про бронювання від мобілізації та від реальності
15:53
Ексклюзив
Мая Санду
Санду на питання про готовність до війни з РФ: "Віримо в перемогу України й продовжимо підтримку"
15:46
система протиповітряної оборони Patriot
"Іншого місця для Patriot наразі немає": Кулеба запросив партнерів, від яких залежить постачання систем ППО, провести ніч у Харкові
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV