Ведуча-трансгендер звернулася до поліції через те, що Джоан Роулінг назвала її чоловіком

Про це пише Reuters.

Британська поліція повідомила 7 березня, що отримала скаргу від трансгендерної телеведучої про те, що письменниця Джоан Роулінг, авторка серії романів про "Гаррі Поттера" образила її в соціальних мережах. Індія Віллоубі, яка була першою британською трансгендерною ведучою новин, звинуватила Роулінг у "злочині на ґрунті ненависті" через її допис.

Роулінг відкинула звинувачення, заявивши, що дотримання гендерно критичних поглядів не є злочином.

"Я зв’язався з поліцейськими Нортумбрії вчора... Я повідомила про Дж. К. Роулінг у поліцію за те, що вона сказала. Називати транслюдину чоловіком навмисно, знаючи, що ця особа є жінкою — і я жінка, незалежно від того, що каже Джоан Роулінг. У моєму свідоцтві про народження вказано "стать жіноча", у моєму паспорті, в усіх моїх документах я юридично визнана як жінка, і Дж. К. Роулінг навмисно, і це ключове слово, неправильно визначила мене, знаючи, хто я є, і це надзвичайно образливо", — зазначила Віллоубі.

Раніше письменниця стала суперечливою фігурою, обговорюючи питання трансгендерності та визначення того, що таке бути жінкою. Це призвело до різкої критики з боку деяких трансактивістів.

"Деякий час тому юристи повідомили мені, що я не тільки маю безперечно виграшну справу проти Індії Віллоубі за наклеп, але й що нав’язливі напади Індії на мене протягом останніх кількох років можуть відповідати юридичному порогу для переслідувань", — написала Роулінг на X.

Поліція додала, що тепер чекає на розмову із заявницею.