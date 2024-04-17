Роулінг звинуватили у запереченні Голокосту, письменниця відреагувала

Про це пише Telegraph.

16 квітня британська письменниця, сценаристка, найбільш відома як авторка серії книжок про Гаррі Поттера Джоан Роулінг виступила із заявою, в якій наголосила на підтримці єврейської громади та згадала свої виступи проти антисемітизму. Це сталося після того, як Рівка Браун, редакторка лівого інформаційного видання Великої Британії Novara Media попросила вибачення в Роулінг за звинувачення на її адресу в запереченні Голокосту. Ці твердження сама журналістка визнала "неправдивими і образливими".

"Хоча я звикла до грубих методів відволікання уваги, які використовує більш екстремальна фракція трансактивізму, твердження про те, що я заперечую Голокост, безпідставні та огидні. Я завжди була рішучою прихильницею єврейської громади і постійно й неодноразово виступала проти антисемітизму", - наголосила письменниця.

Вона пояснила свої слова, через які минулого місяця на неї полився хейт.

"Мені відомі твердження таких активістів про те, що трансгендери зазнавали унікальних переслідувань і пригноблень протягом всієї історії. Але твердження, що трансгендери були "першими мішенями" нацистів – твердження, яке я спростувала на X, і яке призвело до цих звинувачень – і того, що я "підтримую [нацистську] ідеологію щодо статі", є новим рівнем ницості", - заявила Роулінг.

У березні в соцмережі Х розгорівся скандал. ЛГБТ-видання Pink News опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що "переслідування транслюдей нацистами було нищівним" і що воно все ще "відлунюється впродовж століть". Однак у статті було названо лише п’ятьох імовірних трансгендерних жертв Голокосту, і лише один із яких, також переслідуваний за гомосексуалізм, помер у концтаборі. Ще двоє пережили війну, один покінчив життя самогубством, а доля п’ятого невідома.

Один з користувачів Х поширив статтю, прокоментувавши її: "Нацисти спалили книги про охорону здоров’я та дослідження щодо транссексуалів, чому ви так відчайдушно прагнете підтримувати їхню ідеологію щодо статі?".

Роулінг піддала сумнівам інформацію про те, що трансгендери були пріоритетною ціллю нацистів під час Голокосту.

"Я просто… Як? Як ти це набрав і натиснув "Надіслати", не думаючи: "Можливо, мені варто перевірити це джерело, тому що це міг бути просто гарячковий сон", - написала вона.

Після заяви Роулінг британська журналістка Рівка Браун звинуватила письменницю в участі у запереченні Голокосту. Сотні користувачів соціальних мереж повторили її твердження і накинулись на письменницю. У відповідь Роулінг пригрозила журналістці позовом до суду за наклеп. Згодом Браун видалила свій допис, хоча користувачі припустили, що вона це зробила лише через загрозу судового позову.

Фото: соцмережа Х, скриншот

Трансактивісти часто звинувачують жінок, які виступають з гендерною критикою, у тому, що вони перебувають під впливом ультраправої ідеології або у зв’язках з неонацистами.

Минулого місяця Джоан Роулінг прокоментувала новий закон про злочини на ґрунті ненависті в Шотландії, який передбачає штраф і тюремне ув'язнення строком до семи років за злочини на ґрунті ненависті, зокрема розпалювання ворожнечі через вік, інвалідність, расу, релігію, сексуальну орієнтацію та трансгендерну ідентичність. Вона опублікувала фотографії 10 відомих транслюдей, засуджених за зґвалтування жінок.

Раніше Індія Віллоубі, перша британська трансгендерна ведуча новин, звинуватила Роулінг у "злочині на ґрунті ненависті" через її допис.

Письменниця також зізналася, що саме не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон.