Окупанти прогресують: Defense Express про удосконалення у РФ важкої вогнеметної системи "Дракон"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окупанти вимушені удосконалювати важкі вогнеметні системи, які можуть завдавати ударів термобаричними снарядами, а це дуже небезпечна зброя. Намагання росіян удосконалити цю систему пов'язана з тим, що попередні системи ТОС-1 були першою ціллю на полі бою. За даними відкритого ресурсу відомо, що було знищено 24 подібних системи ворога та 8 транспортно-заряджальних установок до них. Бо ці системи мали певні вади з прицілюванням та з дальністю снарядів, що використовуються, а прицільна дальність була 5-8 км. А саме прицілювання мало здійснюватися за допомогою лазерної цілевказівки. Система ТОС-1, яка побудована на базі танку, мала б виходити на пряме наведення, що і сприяло її ураженню", - пояснив Валерій Рябих.

За його словами, окупанти удосконалювали й снаряди, які почали досягати дальності 15 км, а за іншими даними 24 км. І це було реалізовано у системі ТОС-2.

"Розробка цієї системи ведеться досить тривалий час і за весь цей період лише нещодавно були підтверджені дані щодо появи систем на полі бої. А це може говорити про те, що у неї є вади по захисту, наприклад, від уламків і, що вона є уразливою до контрбатарейної боротьби. Тому зараз йде мова про поєднання цих ТОС-1 та ТОС-2, аби отримати більш потужну систему ТОС-3. Говорити зараз не можна, що виробництво таких систем можливо очікувати у великих кількостях. Але слід констатувати, що окупанти прогресують. Про створення цієї системи було заявлено десь у лютому цього року, у квітні виробники повідомляли про розробку експериментальних зразків. За декілька місяців можна очікувати суттєвий прогрес росіян у цьому напрямку. А нам треба шукати можливості, щоб перешкодити противнику реалізувати програму створення подібних систем та боєприпасів до них", - прокоментував військовий експерт.

Рябих зауважив, що це зброя геноциду, яка призначена стирати міста з лиця землі із застосуванням потужних термобаричних боєприпасів.