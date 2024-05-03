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Британія порадила своїм громадянам утриматись від поїздок в області України, що межують з Білоруссю

3 травня, 2024 п'ятниця
21:11
Світ
Зміст

Велика Британія порадила громадянам уникати поїздок в Україну, особливо в ті регіони, які мають спільний кордон з Білоруссю

Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

Зазначається, що міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) радить британцям утриматися від поїздок у Львівську, Волинську, Рівненську й Житомирську області та від усіх поїздок у межах 50 км від кордонів перелічених регіонів, окрім Львівщини, з Республікою Білорусь.

Водночас Британія рекомендує утриматись від поїздок до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, а також від інших поїздок на територію України.

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 квітня заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності.
  • 3 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що не можна виключати загрозу авіаційних нападів з боку Білорусі.
Теги:
Україна
Білорусь
МЗС
Війна з Росією
Велика Британiя
Світ про Україну
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