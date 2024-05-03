Британія порадила своїм громадянам утриматись від поїздок в області України, що межують з Білоруссю

Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

Зазначається, що міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) радить британцям утриматися від поїздок у Львівську, Волинську, Рівненську й Житомирську області та від усіх поїздок у межах 50 км від кордонів перелічених регіонів, окрім Львівщини, з Республікою Білорусь.

Водночас Британія рекомендує утриматись від поїздок до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, а також від інших поїздок на територію України.