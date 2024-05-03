Британія порадила своїм громадянам утриматись від поїздок в області України, що межують з Білоруссю
Велика Британія порадила громадянам уникати поїздок в Україну, особливо в ті регіони, які мають спільний кордон з Білоруссю
Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.
Зазначається, що міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) радить британцям утриматися від поїздок у Львівську, Волинську, Рівненську й Житомирську області та від усіх поїздок у межах 50 км від кордонів перелічених регіонів, окрім Львівщини, з Республікою Білорусь.
Водночас Британія рекомендує утриматись від поїздок до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, а також від інших поїздок на територію України.
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