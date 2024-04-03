У Повітряних силах припустили можливість авіаударів по Україні з Білорусі

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території", - зазначив Євлаш.

За його словами, оскільки російська авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми, - загроза існує.

"Тому звичайно загрозу Білорусь несе і в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", - наголосив речник Повітряних сил.