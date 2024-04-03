У Повітряних силах припустили можливість авіаударів по Україні з Білорусі
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що не можна виключати загрозу авіаційних нападів з боку Білорусі
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території", - зазначив Євлаш.
За його словами, оскільки російська авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми, - загроза існує.
"Тому звичайно загрозу Білорусь несе і в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", - наголосив речник Повітряних сил.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 2 квітня, заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності.
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