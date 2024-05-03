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"Дякую, країно сиру й годинників": Медведєв розкритикував Саміт миру, який організовує Швейцарія

3 травня, 2024 п'ятниця
19:36
Війна з Росією Дмитро Медведєв
Зміст

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв розповів, яку користь для Росії він вбачає у Глобальному саміті миру, запланованому на червень цього року

Про це він розповів підписникам у Telegram.

"Користь потрійна. По-перше, вона (конференція, - ред.) буде черговим свідченням краху так званого мирного плану недоумка Зеленського", - написав Медведєв.

"По-друге, вона стане зримим доказом цілковитої імпотенції нинішніх західних еліт, які вчинили хворобливу самокастрацію своїх можливостей щодо припинення військового конфлікту. Причому за прямою вказівкою групи лікарів-маразматиків із Вашингтона", - додав соратник Путіна.

Також він вважає, що Саміт миру дасть змогу російській окупаційній армії безперешкодно "продовжувати зачистку малоросійської території від неонацистів".

Медведєв нагадав, що мета РФ полягає у зруйнуванні політичного режиму в Україні та окупації всіх її територій.

"Дякую, країно сиру та годинників!" - резюмував заступник голови радбезу РФ.

  • 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
  • 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
  • 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
  • Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
  • 3 травня речник Зеленського Сергій Никифоров сказав, що на Саміті миру вироблять спільну переговорну позицію України, яку передадуть Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Швейцарія
Володимир Зеленський
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