Про це він розповів підписникам у Telegram.

"Користь потрійна. По-перше, вона (конференція, - ред.) буде черговим свідченням краху так званого мирного плану недоумка Зеленського", - написав Медведєв.

"По-друге, вона стане зримим доказом цілковитої імпотенції нинішніх західних еліт, які вчинили хворобливу самокастрацію своїх можливостей щодо припинення військового конфлікту. Причому за прямою вказівкою групи лікарів-маразматиків із Вашингтона", - додав соратник Путіна.

Також він вважає, що Саміт миру дасть змогу російській окупаційній армії безперешкодно "продовжувати зачистку малоросійської території від неонацистів".

Медведєв нагадав, що мета РФ полягає у зруйнуванні політичного режиму в Україні та окупації всіх її територій.

"Дякую, країно сиру та годинників!" - резюмував заступник голови радбезу РФ.