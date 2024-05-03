Удар по Кримському мосту в день інавгурації Путіна міг би мати серйозний ефект, - майор запасу Гетьман

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Залишилось небагато, інавгурацію заплановано на 7 травня для не зовсім легітимного вже, як вважають в Європейському Союзі, президента - це було б дуже добре. Ви знаєте, росіяни люблять якісь дії підлаштовувати під певні дати, це їм притаманно. Це не зовсім правильно з військового погляду, але інколи війна - це продовження політики іншими засобами й вона має в тому числі обов'язково й політичну складову. Якщо 7 травня, як раз на інавгурацію, вдарити по Керченському мосту, я думаю, що ефект буде дуже-дуже серйозний. Ви можете собі уявити, це свято для нас, коли в день інавгурації прийде повідомлення по всіх російських пабліках, що Керченський міст вже знищено", - наголосив Гетьман.

Водночас майор запасу припускає, що пропаганда РФ може оприлюднити інформацію про знищення Кримському мосту лише після 10-11 травня, адже вони не будуть псувати "святкування сакральної дати 9 травня".

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На запитання, як та чим можна знищити Кримський міст, ветеран російсько-української війни відповів: "Є виключно три варіанти: повітряна, морська і диверсійна атаки. Якщо сказати, що буде одна з цих трьох, то ми вгадаємо на 100%, бо інших бути не може. Швидше за все буде використана комбінована атака, бо їй буде найважче росіянами запобігти. Впевнений, що це будуть якісь диверсійні дії, звісно ракети, які ми маємо, зруйнувати полотно на мосту можна ракетами, а опору треба все ж таки руйнувати вибухівкою з води".