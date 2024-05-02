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Знищення Кримського мосту є цілком реальним, - капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко

2 травня, 2024 четвер
10:02
Війна з Росією Карта. Кримський міст. 14\07\23

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко зазначив, що знищення або пошкодження Кримського мосту позбавить угруповання РФ логістики у Криму

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"З надходженням техніки, яка була анонсована з боку США, знищення Кримського мосту є цілком реальним. Знищення Кримського мосту або його пошкодження надасть нам можливість позбавити угруповання РФ, яке розташоване в Криму, цієї логістичної артерії", - пояснив Риженко.

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗС України нагадав, що Крим забезпечується росіянами з двох напрямків.

"З північного напрямку - це район Каланчака та Кримським мостом. Якщо міст перекривається, то все російське угруповання, включаючи російський Чорноморський флот, залишається без логістики. Звичайно, постачання логістики до Криму морським і повітряним шляхом можливе, але це будуть зовсім інші обсяги", - додав Риженко.

  • Старший науковий співробітник Інституту Гудзона та директор Центру оборонних концепцій і технологій (Британія) Браян Кларк описав, яким чином Україна може знищити Кримський міст.
  • Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про плани ворога на залізницю, яку росіяни будують на півдні України з Ростова до Криму.
Теги:
Новини
Крим
зброя
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
Кримський міст
допомога США Україні
зброя для України
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