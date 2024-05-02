Знищення Кримського мосту є цілком реальним, - капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"З надходженням техніки, яка була анонсована з боку США, знищення Кримського мосту є цілком реальним. Знищення Кримського мосту або його пошкодження надасть нам можливість позбавити угруповання РФ, яке розташоване в Криму, цієї логістичної артерії", - пояснив Риженко.

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗС України нагадав, що Крим забезпечується росіянами з двох напрямків.

"З північного напрямку - це район Каланчака та Кримським мостом. Якщо міст перекривається, то все російське угруповання, включаючи російський Чорноморський флот, залишається без логістики. Звичайно, постачання логістики до Криму морським і повітряним шляхом можливе, але це будуть зовсім інші обсяги", - додав Риженко.