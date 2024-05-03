Прем'єр Грузії Кобахідзе звинуватив США у розпалюванні в країні революції

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Говорив зі старшим радником очільника Держдепартаменту США з питань політики Дереком Шолле і висловив своє щире розчарування двома спробами революції 2020-2023 років, підтриманими колишнім послом США (Келлі Дегнан - ред.) і здійсненими через неурядові організації, що фінансуються із зовнішніх джерел", - заявив Кобахідзе.

За його словами, якби спроби розпалити революцію мали успіх, то в Грузії відкрилася б друга лінія фронту. Посилання на "другу лінію фронту" є аргументом його партії проти тісніших зв'язків з ЄС і НАТО.

"Крім того, я пояснив пану Шолле, що неправдиві заяви посадових осіб Державного департаменту США щодо законопроєкту про прозорість та вуличних мітингів нагадують аналогічні неправдиві заяви колишнього посла США у 2020-2023 роках, які слугували сприянню насильству з боку акторів, що фінансуються з-за кордону, та підтримці революційних процесів у той час", - пояснив він.

З огляду на це, як стверджує Кобахідзе, "перезавантаження" відносин Тбілісі та Вашингтона неможливе "без справедливого і чесного підходу".