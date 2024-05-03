"Один хлопець на війну збирається, я вже втомився його зустрічати на вокзалі": ексфутболіст "Динамо" поглузував над Зінченком
Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко оцінив перспективи збірної України на Євро-2024 та поглузував над лідером команди Олександром Зінченком
Про це повідомляє FanDay.
За словами Віктора Леоненка, на Євро-2024 він чекає від збірної України чекає якість.
"Якщо буде якість, то будуть і перемоги. А у нас бачите як. Один хлопець на війну збирається, а його усі з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на залізничному вокзалі. Блондинчик такий, Зінченко звуть. А у нас "Лева матчу" постійно шукають. Що тут шукати? Забив гол – ти вже "Лев матчу". Не забив – значить, воротар", - сказав колишній гравець "Динамо".
- 16 квітня легендарний голкіпер лондонського "Арсеналу" Девід Сімен розкритикував українського футболіста Олександра Зінченка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.2Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе