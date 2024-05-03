"Один хлопець на війну збирається, я вже втомився його зустрічати на вокзалі": ексфутболіст "Динамо" поглузував над Зінченком

Про це повідомляє FanDay.

За словами Віктора Леоненка, на Євро-2024 він чекає від збірної України чекає якість.

"Якщо буде якість, то будуть і перемоги. А у нас бачите як. Один хлопець на війну збирається, а його усі з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на залізничному вокзалі. Блондинчик такий, Зінченко звуть. А у нас "Лева матчу" постійно шукають. Що тут шукати? Забив гол – ти вже "Лев матчу". Не забив – значить, воротар", - сказав колишній гравець "Динамо".