Прем'єра Вірменії Пашиняна хочуть перевірити на держзраду через делімітацію кордону з Азербайджаном

Про це повідомляє Новости-Армения.

"Заяву направлено в РНБ для перевірки документів, зокрема низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорено питання про порушення кримінальної справи", - заявила Вардапетян.

Повідомлення про злочин із вимогою притягнути до відповідальності прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна передали до генпрокуратури юрист, колишній голова палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян і полковник запасу ЗС Вірменії Айк Наапетян.

За словами авторів заяви, це пов'язано з початком процесу делімітації кордону Вірменії та Азербайджану, який вони вважають"незаконною здачею суверенних територій РВ".

Ексочільник палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян і полковник запасу ЗС Вірменії Айк Наапетян вимагають пред'явити Пашиняну обвинувачення "у державній зраді та скоєнні дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни".