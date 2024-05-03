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Прем'єра Вірменії Пашиняна хочуть перевірити на держзраду через делімітацію кордону з Азербайджаном

3 травня, 2024 п'ятниця
18:35
Світ
Зміст

У п'ятницю, 3 травня, генпрокурорка Вірменії Анна Вардапетян заявила про направлення до РНБ заяви з вимогою про притягнення до кримінальної відповідальності прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна через делімітацію кордону з Азербайджаном

Про це повідомляє Новости-Армения.

"Заяву направлено в РНБ для перевірки документів, зокрема низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорено питання про порушення кримінальної справи", - заявила Вардапетян.

Повідомлення про злочин із вимогою притягнути до відповідальності прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна передали до генпрокуратури юрист, колишній голова палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян і полковник запасу ЗС Вірменії Айк Наапетян. 

За словами авторів заяви, це пов'язано з початком процесу делімітації кордону Вірменії та Азербайджану, який вони вважають"незаконною здачею суверенних територій РВ".

Ексочільник палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян і полковник запасу ЗС Вірменії Айк Наапетян вимагають пред'явити Пашиняну обвинувачення "у державній зраді та скоєнні дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни".

  • 19 квітня Єреван та Баку уперше домовились про демілітацію кордону. У межах цього процесу Єреван віддав Азербайджану чотири села.
Теги:
Кримінал
політика
Азербайджан
Вірменія
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2024, п'ятниця
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