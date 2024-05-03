Прем'єра Вірменії Пашиняна хочуть перевірити на держзраду через делімітацію кордону з Азербайджаном
У п'ятницю, 3 травня, генпрокурорка Вірменії Анна Вардапетян заявила про направлення до РНБ заяви з вимогою про притягнення до кримінальної відповідальності прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна через делімітацію кордону з Азербайджаном
Про це повідомляє Новости-Армения.
"Заяву направлено в РНБ для перевірки документів, зокрема низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорено питання про порушення кримінальної справи", - заявила Вардапетян.
Повідомлення про злочин із вимогою притягнути до відповідальності прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна передали до генпрокуратури юрист, колишній голова палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян і полковник запасу ЗС Вірменії Айк Наапетян.
За словами авторів заяви, це пов'язано з початком процесу делімітації кордону Вірменії та Азербайджану, який вони вважають"незаконною здачею суверенних територій РВ".
Ексочільник палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян і полковник запасу ЗС Вірменії Айк Наапетян вимагають пред'явити Пашиняну обвинувачення "у державній зраді та скоєнні дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни".
- 19 квітня Єреван та Баку уперше домовились про демілітацію кордону. У межах цього процесу Єреван віддав Азербайджану чотири села.
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