Європейський клуб погнав скандального футболіста "Динамо"
Форвард "Динамо" Жерсон Родрігеш покинув "Слован", за який він виступав на правах оренди
Про це повідомляє офіційний сайт "Слована".
"Сьогодні ми завершили розірвання контракту з Жерсоном Родрігешом. Мені шкода, що так вийшло. Це беззаперечно якісний футболіст. Проте таланту чи якості недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими у професійному футболі – дисципліна, професіоналізм, стиль життя. Жоден гравець не є чимось більшим, ніж команда та клуб", – сказав генеральний директор Іван Кмотрик-молодший.
У 2018 році київське "Динамо" заплатило за Родрігеша 2 млн євро, тоді форвард перейшов з японської "Джубіло Івати". Проте з 2020-го люксембурзький форвард міняє клуби на правах оренди.
У 8 матчах за братиславський "Слован" Родрігеш забив 5 голів, зробив 1 асист та став чемпіоном Словаччини. Проте не грав за команду з 13 березня.
- У березні Жерсон отримав 18 місяців умовно за домашнє насильство та напад. У квітні форвард не повернувся у "Слован" після матчів за збірну Люксембургу.
- Контракт гравця з "Динамо" розрахований до літа 2025 року.
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