Європейський клуб погнав скандального футболіста "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Слована".

"Сьогодні ми завершили розірвання контракту з Жерсоном Родрігешом. Мені шкода, що так вийшло. Це беззаперечно якісний футболіст. Проте таланту чи якості недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими у професійному футболі – дисципліна, професіоналізм, стиль життя. Жоден гравець не є чимось більшим, ніж команда та клуб", – сказав генеральний директор Іван Кмотрик-молодший.

У 2018 році київське "Динамо" заплатило за Родрігеша 2 млн євро, тоді форвард перейшов з японської "Джубіло Івати". Проте з 2020-го люксембурзький форвард міняє клуби на правах оренди.

У 8 матчах за братиславський "Слован" Родрігеш забив 5 голів, зробив 1 асист та став чемпіоном Словаччини. Проте не грав за команду з 13 березня.