Здебільшого бачимо активність розвідувальних дронів: речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш про особливості ворожих дій у небі над Україною

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо основних особливостей дій ворога у повітряному просторі України, які ми фіксуємо протягом останніх днів, наприклад, сьогодні 3 травня була досить не часта подія – абсолютна відсутність будь-яких ракетних або дронових ударів. Звісно, що ворог продовжує постійно атакувати керованими авіаційними бомбами, зокрема прифронтові міста. Здебільшого зараз бачимо відсутність "шахедів" у повітряному просторі нашої країни. Однак противник робить більший акцент на балістичне озброєння та на керовані авіаційні ракети типу Х-59, які він активно намагається застосовувати зі своїх літаків", - прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, також зараз ворог дуже активно використовує безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони. Найімовірніше, що таким чином він корегує свої ракетні удари. Досить часто ці дрони фіксуються на півдні, поблизу Херсона, у Запорізькі області та біля Харкова.

"Крім того, загарбник використовує для розвідки вже не літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, а Су-24МР, які часто з'являються поблизу кордонів у повітряному просторі РФ. Однак основна діяльність цих літаків направлена на виявлення наших систем ППО, а також СУ-24МР збирають й іншу інформацію про наші війська. З того, що ми бачили останніми днями - абсолютно цинічні удари по Одесі балістичною зброєю, "Іскандер-М" з касетною боєголовкою, внаслідок чого загинули й травмувалися люди. Звісно, це порушення всіх норм та конвенцій, це повинно мати наслідки для Путіна та країни-агресорки у міжнародному суді, зокрема у Гаазі ", - підкреслив Ілля Євлаш.