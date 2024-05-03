Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Здебільшого бачимо активність розвідувальних дронів: речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш про особливості ворожих дій у небі над Україною
Ексклюзив

Здебільшого бачимо активність розвідувальних дронів: речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш про особливості ворожих дій у небі над Україною

3 травня, 2024 п'ятниця
21:30
Війна з Росією безпілотник, дрон
Зміст

Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ, зазначив, що останніми днями фіксується відсутність "шахедів" у повітряному просторі України, однак ворог робить більший акцент на балістичне озброєння та на керовані авіаційні ракети типу Х-59

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо основних особливостей дій ворога у повітряному просторі України, які ми фіксуємо протягом останніх днів, наприклад, сьогодні 3 травня була досить не часта подія – абсолютна відсутність будь-яких ракетних або дронових ударів. Звісно, що ворог продовжує постійно атакувати керованими авіаційними бомбами, зокрема прифронтові міста. Здебільшого зараз бачимо відсутність "шахедів" у повітряному просторі нашої країни. Однак противник робить більший акцент на балістичне озброєння та на керовані авіаційні ракети типу Х-59, які він активно намагається застосовувати зі своїх літаків", - прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, також зараз ворог дуже активно використовує безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони. Найімовірніше, що таким чином він корегує свої ракетні удари. Досить часто ці дрони фіксуються на півдні, поблизу Херсона, у Запорізькі області та біля Харкова.

"Крім того, загарбник використовує для розвідки вже не літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, а Су-24МР, які часто з'являються поблизу кордонів у повітряному просторі РФ. Однак основна діяльність цих літаків направлена на виявлення наших систем ППО, а також СУ-24МР збирають й іншу інформацію про наші війська. З того, що ми бачили останніми днями - абсолютно цинічні удари по Одесі балістичною зброєю, "Іскандер-М" з касетною боєголовкою, внаслідок чого загинули й травмувалися люди. Звісно, це порушення всіх норм та конвенцій, це повинно мати наслідки для Путіна та країни-агресорки у міжнародному суді, зокрема у Гаазі ", - підкреслив Ілля Євлаш.

  • 30 квітня в Одесі пролунало кілька вибухів. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє поранені.
  • 3 травня наприкінці дня російська армія  завдала ракетного удару по Кропивницькому, внаслідок чого постраждав чоловік та було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.
Теги:
Україна
Одеса
Харків
ППО
російська армія
Херсон
безпілотник
Запорізька область
ракетний удар
Читайте також:
Страсна П'ятниця
2 травня, 2024 четвер
Страсна п'ятниця: традиції та молитва на відпущення гріхів
атака РФ, Одеса, 15.03.24
2 травня, 2024 четвер
Експерт з військової контррозвідки Притула пояснив, для чого РФ знищує Одесу
світ, міжнародний огляд
2 травня, 2024 четвер
Чому Путін не боїться допомоги Україні від США та проблеми, з якими стикаються українські ветерани. Акценти світових ЗМІ 2 травня
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 42.2
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
3 травня
22:03
Вільям Бернс
Очільник ЦРУ прибув до Єгипту для переговорів щодо перемир'я в Газі, - Reuters
21:59
московський патріархат
Опендатабот назвав кількість церков московського патріархату в Україні. Найбільше - на Донеччині
21:46
Збірна України з хокею
Україна перемогла Литву та виграла ЧС з хокею у дивізіоні IB
21:35
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії Кобахідзе звинуватив США у розпалюванні в країні революції
21:16
Девід Кемерон
Кемерон про ймовірність введення військ в Україну: "Не вважаю правильним, аби солдати НАТО вбивали росіян"
21:11
Британія порадила своїм громадянам утриматись від поїздок в області України, що межують з Білоруссю
20:43
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
УЄФА за місяць до Євро-2024 змінив регламент турніру
20:41
Аналітика
Сергій Згурець
Ситуація на фронті, переговори з РФ та реформування Сил оборони України. Воєнні підсумки тижня
20:39
Дональд Трамп
Трамп у разі перемоги на виборах може вимагати від усіх країн НАТО витрачати на оборону 3% від ВВП, - The Times
20:16
Жак Бо
"Україну не чекають ні в НАТО, ні в ЄС": швейцарський псевдоексперт просуває проросійський фейк
20:06
Ілля Євлаш
РФ активізувала розвідувальні БПЛА для коригування ракетних атак, - Євлаш про нову тактику ворога
20:03
OPINION
Василь Зима
Ця війна надто велика, щоб кудись подітися після її фіналу
19:52
Марія Захарова
РФ готова розглядати "серйозні пропозиції" щодо врегулювання конфлікту в Україні, – Захарова
19:36
Дмитро Медведєв
"Дякую, країно сиру й годинників": Медведєв розкритикував Саміт миру, який організовує Швейцарія
19:31
повінь
Найкритичніший випадок: зливи у Бразилії спричинили повені та зсуви ґрунту, щонайменше 31 людина загинула
19:27
Олександр Зінченко та Давіде Фратеззі (позаду)
"Один хлопець на війну збирається, я вже втомився його зустрічати на вокзалі": ексфутболіст "Динамо" поглузував над Зінченком
19:22
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Авдіївському напрямку
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 800-го дня війни: понад тисячу уражених окупантів за добу на східному напрямку та кібератака ГУР на зв'язок у російському Татарстані
18:56
речник Держдепу США Метью Міллер
У Держдепі США засудили кібератаки РФ проти країн ЄС та НАТО й обіцяли допомогти покарати винних
18:55
У Києві дитина випала з вікна третього поверху
У Києві дитина випала з вікна третього поверху: що відомо
18:51
Ілюстративне фото
Окупанти вдарили ракетою по Кропивницькому: поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктурні об‘єкти
18:45
військовий квиток, мобілізація
В Україні змінили правила бронювання чиновників від мобілізації
18:44
Tesla
Tesla подала до суду на виробника акумуляторів, звинувативши його в копіюванні торгової марки
18:36
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Анчелотті повідомив невтішну новину для Луніна: зірковий голкіпер повертається у ворота "Реала"
18:35
Прем'єра Вірменії Пашиняна хочуть перевірити на держзраду через делімітацію кордону з Азербайджаном
18:15
Сергій Никифоров
На Саміті миру вироблять спільну переговорну позицію України, яку передадуть Росії, – ОП
18:06
Денис Шмигаль
Кабмін створив підгрупу, що працюватиме над конфіскацією активів РФ за кордоном, - Шмигаль
18:05
Ексклюзив
Удар по Кримському мосту в день інавгурації Путіна міг би мати серйозний ефект, - майор запасу Гетьман
18:01
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Макрон готовий до бою з російською загрозою. Яка відповідь України?
18:00
військовий квиток, мобілізація
Проблеми з психікою та очима: у Міноборони оновили список захворювань, з якими не беруть на службу до армії
17:59
Жерсон
Європейський клуб погнав скандального футболіста "Динамо"
17:57
Юлія Навальна
Навальна стала лауреаткою премії "За свободу слова" від Deutsche Welle
17:48
Ексклюзив
ТОС-1А "Солнцепек"
Окупанти прогресують: Defense Express про удосконалення у РФ важкої вогнеметної системи "Дракон"
17:47
Російські солдати
РФ легалізувала звільнення від кримінальної відповідальності тих осіб, які йдуть воювати в Україну, - Спротив
17:46
Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині
Зеленський заявив, що Україна перебуває перед новим етапом війни
17:41
ЗСУ, мобілізація
Навіть непридатні: у Генштабі заявили, що оновити військово-облікові дані мають усі чоловіки 18–60 років
17:30
Допоможіть евакуювати бійців з "нуля": збір на нічник для парамедиків 21 ОПБ
17:21
На фото: Маєток Меттью Перрі
Особняк зірки "Друзів" Меттью Перрі, куплений ним незадовго до смерті, продають за $5 млн
17:15
тарифи на електроенергію, лічильник
З початку року мешканці Дніпропетровщини заборгували за світло 775 млн грн, – Yasno
17:13
хімічна атака, протигаз
Росія у квітні 444 рази застосувала хімічні боєприпаси проти ЗСУ, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV