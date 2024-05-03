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Війна з Росією: хроніка
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За добу Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Авдіївському напрямку

3 травня, 2024 п'ятниця
19:22
Війна з Росією ЗСУ
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Протягом доби, 3 травня, на фронті відбулось 97 бойових зіткнень. Росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Баранівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лісківщина, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Вишеньки, Могриця, Воронівка Сумської області; Стрілеча, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Андріївка, Стельмахівка Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак, здійснених противником, за підтримки авіації, в районі Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також населених пунктів Терни, Торське Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Преша, Комишівка, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Яснобродівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богоявленка та Євгенівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожим позиціям

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління противника.

  • Російська армія у п'ятницю, 3 травня, завдала ракетного удару по Кропивницькому, внаслідок чого постраждав чоловік та було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.

Теги:
Україна
Росія
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Херсонщина
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