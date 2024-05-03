Навальна стала лауреаткою премії "За свободу слова" від Deutsche Welle

Про це інформує DW.

Лауреатів премії оголосили 3 травня, церемонія вручення пройде за два дні у Берліні.

"Юлія Навальна від самого початку підтримувала політичну діяльність свого чоловіка Олексія Навального в боротьбі за свободу преси й свободу думки в Росії - попри всі ризики, постійні загрози й особисті обмеження. Я схиляюся перед її непохитною мужністю, її переконаннями й силою, з якою вона бореться за вільну Росію і відстоює інтереси тих, кого Володимир Путін хоче змусити замовкнути", - прокоментував генеральний директор DW Петер Лімбурґ .

Торік премію здобув журналіст-розслідувач з Сальвадору Оскар Мартінес: він пише про корупцію та зловживання владою в Центральній Америці.