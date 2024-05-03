Навальна стала лауреаткою премії "За свободу слова" від Deutsche Welle
Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія і його Фонд боротьби з корупцією отримали премію німецької медіакомпанії Deutsche Welle "За свободу слова"
Про це інформує DW.
Лауреатів премії оголосили 3 травня, церемонія вручення пройде за два дні у Берліні.
"Юлія Навальна від самого початку підтримувала політичну діяльність свого чоловіка Олексія Навального в боротьбі за свободу преси й свободу думки в Росії - попри всі ризики, постійні загрози й особисті обмеження. Я схиляюся перед її непохитною мужністю, її переконаннями й силою, з якою вона бореться за вільну Росію і відстоює інтереси тих, кого Володимир Путін хоче змусити замовкнути", - прокоментував генеральний директор DW Петер Лімбурґ .
Торік премію здобув журналіст-розслідувач з Сальвадору Оскар Мартінес: він пише про корупцію та зловживання владою в Центральній Америці.
- Раніше американський журнал TIME оприлюднив список 100 найвпливовіших людей у світі. До нього потрапила вдова російського опозиціонера Олексія Навального.
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