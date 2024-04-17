Навальна, Єрмак та Кайлі Міноуг потрапили до 100 найвпливовіших людей TIME

Рейтинг оприлюднений на сайті TIME.

З 1999 року американський журнал TIME формує список 100 найвпливовіших людей у світі, до якого входять учені, політики, журналісти, митці, винахідники. З 2004 року список став щорічним.

Цього року до сотні найвпливовіших потрапила дружина так званого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія. Вона очолила категорію "Лідери", до якої також потрапив і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Текст про Навальну, присвячений її включенню до списку TIME, написала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона відзначила "величезну мужність" Юлії, з якою та "засудила брехню та жорстокість російської влади" на Мюнхенській безпековій конференції.

"На щастя, Юлія Навальна тепер взяла на себе роль лідерки на світовій арені. Навальна пообіцяла продовжувати боротьбу свого чоловіка за справедливість та верховенство закону, даючи нову надію тим, хто бореться з корупцією та за вільну, демократичну Росію. І при цьому вона демонструє виняткову самовідданість та силу", - написала Гарріс.

Представляючи у списку TIME Андрія Єрмака, данський політик, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен називає його "видатним радником".

"Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до Глобального Півдня, об’єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля", - наголосив Расмуссен.

Він назвав Єрмака "рішучим лідером" у вирішальний момент для України.

До "лідерів" також потрапили прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, голови Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні та інші.

Категорію "Артисти" очолила Дуа Ліпа - британська співачка косовського походження, авторка пісень, дизайнерка і модель. У списку також опинилися зірка "Світу Дикого Заходу" Джеффрі Райт та американський письменник і музикант Джеймс Макбрайд.

Головною "Іконою" стала Тараджі Пенда Генсон — американська акторка, співачка та письменниця, захисниця прав тварин. Серед ікон також співачка Кайлі Міноуг, актор Майкл Фокс, режисерка Софія Коппола, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манґи Хаяо Міядзакі.

Повний список можна переглянути за посиланням.

