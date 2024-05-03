Україна перемогла Литву та виграла ЧС з хокею у дивізіоні IB
Збірна України переграла Литву у вирішальному матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1B та підвищилася у класі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед матчем 5-го туру чемпіонату світу в третьому за силою дивізіоні чемпіонату світу збірні України та Литви мали по 12 очок та очолювали турнірну таблицю. Україна на ЧС у Литві перемогла Естонію (8:0), Нідерланди (4:0), Китай (9:0) та Іспанію (6:1). Литва була сильнішою за Іспанію (3:0), Естонію (6:1), Нідерланди (3:2) та Китай (3:0).
Переможець матчу Україна - Литва виходив до другого за силою дивізіону світового хокею.
У Вільнюсі першою закинула збірна України - у середині першого періоду чисельну перевагу реалізував Данило Трахт. У другому періоді він зробив дубль та збільшив перевагу команди Дмитра Христича. Ще переконливішим рахунок за 6 хвилин до закінчення третього періоду зробив Андрій Денискін.
Литва скоротила відставання, коли за дві хвилини до сирени випустила замість воротаря шостого польового гравця - закинув Еймантас Норейка. Господарі майданчика продовжили грати без голкіпера та врешті отримали шайбу в порожні ворота - відзначився Олександр Пересунько.
Україна перемогла Литву 4:1 та вийшла до дивізіону 1A світового хокею.
ЧС-2024 з хокею
Дивізіон IB
5-й тур
Литва - Україна 1:4
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