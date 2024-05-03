УЄФА за місяць до Євро-2024 змінив регламент турніру

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Під час пандемії коронавірусу УЄФА збільшив до 26 кількість гравців у заявках команд на Євро-2020. Планувалось, що цьогоріч на турнір можна буде заявити максимум 23 футболістів, проте Союз прийняв рішення знову збільшити заявку до 26. Команди повинні оприлюднити свої списки до 7 червня.

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.