У Києві дитина випала з вікна третього поверху: що відомо

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Нещасний випадок трапився на мікрорайоні Позняки в Дарницькому районі Києва.

"Встановлено, що ввечері дівчинка, граючись іграшками під наглядом старших дітей, випала з вікна третього поверху. Наслідки падіння з висоти не стали фатальними через те, що під вікнами будинку зелений газон", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Вказується, що сім’я, яка складається з батька, матері та трьох неповнолітніх дітей, раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Ювенальними прокурорами та слідчими проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 166 КК України.