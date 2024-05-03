У Києві дитина випала з вікна третього поверху: що відомо
У столиці 3-річна дівчинка, граючись іграшками під наглядом старших дітей, випала з вікна третього поверху. Дитина вижила
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Нещасний випадок трапився на мікрорайоні Позняки в Дарницькому районі Києва.
"Встановлено, що ввечері дівчинка, граючись іграшками під наглядом старших дітей, випала з вікна третього поверху. Наслідки падіння з висоти не стали фатальними через те, що під вікнами будинку зелений газон", - ідеться у повідомленні прокуратури.
Вказується, що сім’я, яка складається з батька, матері та трьох неповнолітніх дітей, раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.
Ювенальними прокурорами та слідчими проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Відкрито провадження за ч. 1 ст. 166 КК України.
- У квітні минулого року у Вінниці дитина приблизно такого ж віку випала з вікна 6-го поверху.
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