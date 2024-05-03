РФ активізувала розвідувальні БПЛА для коригування ракетних атак, - Євлаш про нову тактику ворога
У росіян з’явилась нова тактика щодо використання дронів: тепер окупанти активізували застосування розвідувальних БПЛА, зменшивши кількість "шахедів"
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
"Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, або ж балістику, звісно, що він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів", - розповів він.
Також Євлаш акцентував, наразі Україна слідкує за використанням РФ розвідувальних дронів, адже їх важко зафіксувати через менший розмір. Однак за його словами, Повітряні сили за можливості так само знищують їх засобами протиповітряної оборони.
- 3 травня російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 6 безпілотників над Білгородською областю та тимчасово окупованим Кримом.
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