Міноборони РФ заявило про ліквідацію 6 БПЛА над Кримом та Білгородщиною
Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 6 безпілотників над Білгородською областю та тимчасово окупованим Кримом
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усього російські сили ППО знищили 6 дронів - п'ять над територією Білгородської області та один над Кримським півостровом.
- У ніч проти 1 травня безпілотники Головного управління розвідки атакували Рязанський нафтопереробний завод. Російське міністерство оборони заявило про ліквідацію 6 БПЛА.
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