Міноборони РФ заявило про ліквідацію 6 БПЛА над Кримом та Білгородщиною

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього російські сили ППО знищили 6 дронів - п'ять над територією Білгородської області та один над Кримським півостровом.