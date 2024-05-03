РФ легалізувала звільнення від кримінальної відповідальності тих осіб, які йдуть воювати в Україну, - Спротив
У Росії набрав чинності закон, відповідно до якого люди, які підписали контракт і пішли воювати проти України, уникають кримінальної відповідальності
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Якщо ти на Росії вкрав, вбив чи навіть скоїв серію кримінальних злочинів, це не означає, що тобі доведеться відбувати за це покарання. З березня у РФ набув чинності федеральний закон, який звільняє від кримінальної відповідальності людей, які підписали контракт і вирушили на війну в Україну", - розповідають у ЦНС.
Зазначається, що росіяни тепер можуть уникнути покарання на етапі слідства. Навіть у випадку, коли суддя визнає людину винною - вона все рівно звільняється від кримінальної відповідальності.
"Донедавна кремлівська влада пропонувала амністію усім "охочим" воювати в Україні. Тепер новий закон попросту легалізує можливість уникнути покарання ще до рішення суду", - додає Спротив, наголошуючи, що кремлівська влада також використовує ув’язнених для робіт на підприємствах російського військово-промислового комплексу.
- 3 травня стало відомо, що російська влада планує відправити на війну в Україну 1,3 тис. московських священників, аби ті "духовно допомагали" ЗС РФ.
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