РФ легалізувала звільнення від кримінальної відповідальності тих осіб, які йдуть воювати в Україну, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Якщо ти на Росії вкрав, вбив чи навіть скоїв серію кримінальних злочинів, це не означає, що тобі доведеться відбувати за це покарання. З березня у РФ набув чинності федеральний закон, який звільняє від кримінальної відповідальності людей, які підписали контракт і вирушили на війну в Україну", - розповідають у ЦНС.

Зазначається, що росіяни тепер можуть уникнути покарання на етапі слідства. Навіть у випадку, коли суддя визнає людину винною - вона все рівно звільняється від кримінальної відповідальності.

"Донедавна кремлівська влада пропонувала амністію усім "охочим" воювати в Україні. Тепер новий закон попросту легалізує можливість уникнути покарання ще до рішення суду", - додає Спротив, наголошуючи, що кремлівська влада також використовує ув’язнених для робіт на підприємствах російського військово-промислового комплексу.