РФ готова розглядати "серйозні пропозиції" щодо врегулювання конфлікту в Україні, – Захарова
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка нібито готова розглянути пропозиції щодо врегулювання в Україні, але не терпітиме погроз
Про це вона сказала на брифінгу 3 травня, передає ТАСС.
"Росія готова розглянути дійсно серйозні пропозиції, які будуть засновані на реаліях, на врахуванні наших інтересів у сфері безпеки, а мова шантажу та погроз неприйнятна для нас", - зазначила дипломатка у відповідь на питання, до яких поступок готова Росія в межах процесу політико-дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.
- У лютому очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни в Україні, але "з урахуванням реалій на землі".
- У березні заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і Лі Хуей на зустрічі заявили, що врегулювання війни в України неможливе без урахування російських інтересів.
- А у квітні ISW пояснив, навіщо у Кремлі посилили заяви про переговори.
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