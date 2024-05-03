РФ готова розглядати "серйозні пропозиції" щодо врегулювання конфлікту в Україні, – Захарова

Про це вона сказала на брифінгу 3 травня, передає ТАСС.

"Росія готова розглянути дійсно серйозні пропозиції, які будуть засновані на реаліях, на врахуванні наших інтересів у сфері безпеки, а мова шантажу та погроз неприйнятна для нас", - зазначила дипломатка у відповідь на питання, до яких поступок готова Росія в межах процесу політико-дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.