Скільки б нам не було років і що б не було попереду. І скільки б не залишилось позаду.

Все, що було до цього — було підготовкою до цих років і днів. Все, що буде потім — стане спогадами про цю війну.

Люди народжуються в спокійніші часи. В геть тихі часи. В часи, коли трохи булькають гази в болоті.

Ми народилися в час, коли почалася найбільша буря останніх вісімдесяти років.

Хтось жалкуватиме, що не був в окопі, хтось думатиме, що краще б залишився в Україні. Хтось згадуватиме молодих хлопців і дівчат, які гинули поряд з ним, і розмовлятиме з ними й уявлятиме, якими вони були б тепер. Хтось з жахом згадуватиме ракетний удар, який прийшовся туди, де ти мав би бути, але не був і саме тому вижив. Хтось згадуватиме…

Ніколи більше не буде такого пекла емоцій, такої спресованості подій, кожна з яких заслуговує на своє особисте десятиліття.

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Все, що було до цього, готувало нас до цієї війни. Все, що буде потім — буде спогадами про неї.

Нам випало бути разом. Таким різним і таким особливим. І ми всі тут, бо ми здатні на диво. Ми навіть не знаємо, на що ми здатні.

Хтось шкодуватиме, що пропустив цю війну. І пошкодує, сидячи десь на березі моря, під пледом, що був не там і не зробив те, що міг. Бо нічого величнішого ніколи більше в його житті не станеться. І це було те, що варте було цілого життя.

Ми не обираємо час, в який нам жити. Але цей час обрав нас. Це все одно мало статися. І ми просто не можемо програти.

Підтримайте одне одного. І скажіть, що вони можуть. Все, що буде потім — буде тим, що буде після війни. І це триватиме багато, багато років… Бо ця війна надто велика, щоб просто кудись подітися навіть після її фіналу.

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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