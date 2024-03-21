Екологічне приязне спілкування саме по собі є мистецтвом
Мистецтво може викликати реакції або заніміння. Реакції можуть бути позитивні чи негативні
Не завжди погане мистецтво викликає погані реакції, а хороше — хороші. Часто буває навпаки, особливо у межових рівнях глибини — надто складне, сміливе і закручене може викликати агресію та озлоблення від нерозуміння, а простеньке і народне — масове захоплення.
Можна і треба висловлювати свої враження та рефлексії стосовно творів мистецтва, безвідносно того позитивний це відгук чи ні. Це — реакція на твір. Митець створює, читач/слухач/глядач — споглядає та оцінює. Навіть коли його і не просили. Митця теж ніхто не просив створювати, але він взяв і створив. Молодець, до речі.
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В обговореннях творів мистецтва важливо розділяти їх із творцями й обговорювати лише твори. Бажано ще розвивати свою надивленість/наслуханість, щоб мати точніший інструментарій для оцінки та створення точнішого і глибшого враження.
Ну і дотримуватись екологічного приязного спілкування, це завжди важливо. І саме по собі є мистецтвом.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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