ЄС приєднався до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у "геноциді"

Про це повідомили у пресслужбі Суду.

Зазначається, що Європейський Союз 17 серпня подав до суду інформацію, що стосується справи про звинувачення у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації) за ст. 34, параграфом 2 Статуту суду та ст. 69, параграфом 2 правил суду.

"Вдячні ЄС за приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у геноциді. Справедливість переможе", - відреагували у представництві України при ЄС.

14 серпня генерал-майор запасу, військовий прокурор України 2019-2020 рр. Віктор Чумак висловив думку, що поки в Росії буде зберігатись той політико-правовий режим, то притягнути до відповідальності вище російське військово-політичне керівництво буде просто неможливо. Досить проблематично буде також притягнути до відповідальності виконавців злочинних наказів.

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