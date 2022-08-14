Поки Путін буде при владі, притягнути до відповідальності його неможливо, - генерал-майор запасу Чумак

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я неодноразово говорив про те, що одна справа провести розслідування, а інша притягнути винуватців до відповідальності. Можна провести суди в Україні та поза її межами, але притягнути до відповідальності російських чиновників буде важко. Потрібно дуже чітко розуміти, що поки в Росії буде зберігатись той політико-правовий режим, то притягнути до відповідальності Путіна, Шойгу, Лаврова й інших буде просто неможливо", - пояснив Чумак

Генерал-майор додав, що притягнути до відповідальності виконавців злочинних наказів теж досить проблематично.

"Така ж сама історія і з виконавцями злочинних наказів. Оскільки навряд чи Росія буде віддавати своїх людей, які вчиняли злочини на території України. Якщо ці люди не будуть нікуди виїжджати з Росії, то спіймати їх буде дуже важко", - додав він.

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