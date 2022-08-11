Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Прокуратура скерувала до суду справу снайпера 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії. Рашиста судитимуть за порушення законів та звичаїв війни, у поєднанні з умисним вбивством.

Російський окупант, у лютому цього року під час вторгнення в село Перемога Броварського району, що на Київщині, застрілив мирного жителя: "Здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка. У той момент беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для нього жодної загрози".

Трьом терористам "ДНР", які воювали за Росію, суд призначив позбавлення волі на 15 років.

8 липня відповідно до судових рішень 8 бойовиків терористичного угруповання "ДНР" були визнані винними за двома статтями КК України, вони відбуватимуть увʼязнення терміном 15 років.

29 червня в Україні до 15 років ув'язнення за держзраду засудили командира відділення "армії ДНР", який намагався захопити Запорізьку область.

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