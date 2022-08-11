Розстріляв на Київщині мирного жителя. Російського снайпера судитимуть за воєнний злочин
Снайпера збройних сил РФ судитимуть за злочини проти мирного жителя в Київській області
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Прокуратура скерувала до суду справу снайпера 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії. Рашиста судитимуть за порушення законів та звичаїв війни, у поєднанні з умисним вбивством.
Російський окупант, у лютому цього року під час вторгнення в село Перемога Броварського району, що на Київщині, застрілив мирного жителя: "Здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка. У той момент беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для нього жодної загрози".
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