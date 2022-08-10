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Воювали на боці РФ. Трьох терористів "ДНР" засудили на 15 років позбавлення волі

10 серпня, 2022 середа
15:13
Кримінал Трьох терористів "ДНР" засудили на 15 років позбавлення волі

Трьом терористам "ДНР", які воювали за Росію, суд призначив позбавлення волі на 15 років

Про це інформує Служба безпеки України.

Під час повномасштабного вторгнення, 24 лютого, три жителі тимчасово окупованої Донеччини без досвіду та військових професій, добровільно вступили до лав армії РФ. У так званому 4 окремому мотострілецькому батальйоні 119 полку "ДНР" їм видали форму, зброю та боєприпаси.

"На початку березня під керівництвом військовослужбовців ЗС РФ вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл на території Білгородської області. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зрадників російські військові залучали для облаштування та укріплення позицій та охорони на блокпостах та позиціях.

На Сумщині їх і взяли в полон наші захисники.

"Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу України -  ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків "ДНР" і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • 8 липня відповідно до судових рішень 8 бойовиків терористичного угруповання "ДНР" були визнані винними за двома статтями КК України, вони відбуватимуть увʼязнення терміном 15 років.
  • 29 червня в Україні до 15 років ув'язнення за держзраду засудили командира відділення "армії ДНР", який намагався захопити Запорізьку область.

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СБУ
Сумщина
війна з Росією
окупанти
державна зрада
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