Ще 8 бойовиків "ДНР" засудили до 15 років увʼязнення

Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що 8 бойовиків так званої "ДНР" воювали у лавах ЗС РФ. За рішенням суду їх було засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією всього майна.

Зокрема мова йде про мешканця Донецька, що добровільно "мобілізувався" у перший день повномасштабної війни. Після того донеччанин був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському місті Бєлгород. Військові ЗСУ захопили його у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області.

І інші 7 бойовиків обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та ЗС Росії.

Вони здалися українським воїнам під час звільнення Сумської області від російських окупантів.

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