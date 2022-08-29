ЄС пропонує тренувати українських снайперів, саперів та офіцерів, - Bloomberg
Європейський Союз пропонує у межах місії з тренування українських військовослужбовців готувати снайперів, фахівців із розмінування та офіцерський склад
Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на документ, поширений Європейською службою зовнішніх дій серед членів ЄС.
Згідно з документом, Україна визначила конкретні потреби щодо підготовки військових, зокрема для медичних, саперних і снайперських завдань, а також різних видів підготовки офіцерів.
"Після подальшої перевірки ЗСУ та консультацій з партнерами, зокрема США та Великою Британією, одне або декілька вищезазначених завдань можуть бути підтримані цією навчальною місією ЄС", - йдеться у документі.
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За даними Bloomberg, на зустрічі дипломатів ЄС минулого тижня принаймні одна держава висловила занепокоєння щодо того, що така місія може посилити напруженість у відносинах із Росією.
Декілька держав порушили питання про те, чому виникла потреба в місії на поточному етапі, і як найкращим чином гарантувати, що вона не накладатиметься на інші зусилля з підготовки українських військових.
У документі також зазначається, що місія з підготовки українських військових діятиме на тимчасовій основі, але її "зрештою можна буде розгорнути в Україні, коли дозволять умови та буде ухвалене відповідне рішення".
- 4 серпня стало відомо, що Канада допоможе у підготовці українських військових у Великій Британії, зокрема: відправить до Сполученого Королівства до 225 військовослужбовців для навчання українців.
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