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ЄС розширив список санкцій проти Північної Кореї через фінансування ядерної програми

22 квітня, 2022 п'ятниця
06:46
Світ КНДР ракета

Європейський Союз додав ще 8 громадян і 4 юрособи до списку санкцій за участь у фінансуванні ядерної програми Північної Кореї

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

До нового списку увійшли особи, які обіймали керівні посади в установах, що займаються розробкою ракетної програми, а також фізичні та юридичні особи, які займалися діяльністю з ухилення від санкцій, які могли б залучити кошти на програми незаконної зброї.

Так, обмежувальні заходи включають заборону на поїздки, заморожування активів і заборону надавати кошти або економічні ресурси для тих, хто входить до санкційного списку.

"ЄС сповнений рішучості запобігти потоку компонентів, фінансів та знань, які КНДР могла б використати для підтримки розвитку своїх програм незаконної зброї. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, поважати свої зобов’язання за міжнародним правом і відновити діалог із відповідними сторонами",- йдеться у повідомленні.

Після нового розширення в списку санкцій ЄС щодо фінансування ядерної програми КНДР тепер 65 фізосіб. Крім того, були заморожені активи 13 організацій. Перелік також підтримує всі відповідні резолюції Радбезу ООН, що вводять такі санкції проти 80 осіб і 75 установ.
 

Раніше КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань. У Північній Кореї повідомили про проведення успішних випробувань, які "значно поліпшать тактичні ядерні можливості".

Проте КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. 

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ЄС
Північна Корея
ядерні випробування
санкцiї
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