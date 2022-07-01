Про це інформує Європейська Правда.

Ухвалене рішення стосується імпорту із третіх країн харчових продуктів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого рятувального обладнання.

Рішення затвердили на запит держав-членів. Нововведення застосовуватиметься заднім числом з 24 лютого і діятиме до 31 грудня 2022 року.

Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, які ввозять:

Державні організації (держоргани та органи публічного права, включаючи лікарні, урядові організації, регіональні уряди, комуни/міста тощо) Благодійні чи філантропічні організації, затверджені компетентними органами держав-членів.

"Війна проти України завдала невимовних страждань, але також продемонструвала всю глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як в ЄС, так і в їхній рідній країні, та полегшить доставку життєво важливих гуманітарних вантажів. Це абсолютно правильно", - прокоментував європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні.