ЄС скасував мита і ПДВ на імпорт життєво важливих товарів, призначених постраждалим від агресії РФ українцям
Єврокомісія ухвалила рішення, яке дозволяє країнам-членам ЄС ввозити життєво важливі товари для українців без сплати мита та ПДВ
Про це інформує Європейська Правда.
Ухвалене рішення стосується імпорту із третіх країн харчових продуктів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого рятувального обладнання.
Рішення затвердили на запит держав-членів. Нововведення застосовуватиметься заднім числом з 24 лютого і діятиме до 31 грудня 2022 року.
Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, які ввозять:
- Державні організації (держоргани та органи публічного права, включаючи лікарні, урядові організації, регіональні уряди, комуни/міста тощо)
- Благодійні чи філантропічні організації, затверджені компетентними органами держав-членів.
"Війна проти України завдала невимовних страждань, але також продемонструвала всю глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як в ЄС, так і в їхній рідній країні, та полегшить доставку життєво важливих гуманітарних вантажів. Це абсолютно правильно", - прокоментував європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні.
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