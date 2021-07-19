ЄС та США звинуватили Китай у кібершпигунстві й атаці на Microsoft Exchange

Про це йдеться в заяві пресслужби Білого дому і декларації високого представника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

“Сполучені Штати та країни всього світу покладають на Китайську Народну Республіку відповідальність за підривну і дестабілізуючу поведінку в кіберпросторі, яка становить серйозну загрозу нашій економічній і національній безпеці”, - йдеться в заяві Білого дому.

Зазначається, що Міністерство державної безпеки КНР сприяло створенню системи злочинних хакерів-контрактників, які здійснюють спонсоровані державою кіберзлочини.

Підтверджено, що хакери МДБ Китаю використовували вразливість Microsoft Exchange Server для масштабної операції з кібершпигування, внаслідок якої були зламані тисячі комп'ютерів і мереж.

Як свідчить обвинувальний висновок щодо трьох співробітників МДБ і одного з їхніх хакерів-контрактників, оприлюднений сьогодні Міністерством юстиції, Сполучені Штати накладатимуть санкції на кіберзлочинців КНР за їхню безвідповідальну поведінку в кіберпросторі.

Також наголошується, хакери-контрактники МДБ Китаю завдали державам і бізнесу мільярди доларів збитків у вигляді викраденої інтелектуальної власності, вимагань та підриву зусиль із захисту мереж.

“Ми також надаємо підтримку країнам, які прагнуть нарощувати свій потенціал для захисту мереж, розслідування та вжиття заходів впливу щодо зловмисних суб'єктів кіберпростору, а також для участі в міжнародних обговореннях кіберполітики”, - йдеться в повідомленні.

Державний департамент США закликав усі держави, які прагнуть стабільності в кіберпросторі, приєднатися до цих зусиль.

У свою чергу ЄС закликав Китай вжити необхідні заходи, щоб зупинити шкідливі кібернетичні атаки, які завдають шкоди економіці, безпеці ЄС та всього європейського суспільства.

“Сьогодні ЄС та його держави-члени разом із партнерами фіксують шкідливу кібердіяльність, яка суттєво впливає на нашу економіку, безпеку, демократію та суспільство в цілому. За оцінкою ЄС та його держав-членів, ці зловмисні кіберзаходи здійснені з території Китаю”, - йдеться у декларації високого представника ЄС.

Високий представник ЄС зауважив, що порушення роботи та компрометація серверу Microsoft Exchange підриває безпеку та стабільність тисяч комп’ютерів та мереж по усьому світу, включаючи країни-члени та інституції ЄС, робить їх вразливими до хакерських дій. А така безвідповідальна та шкідлива діяльність призводить до ризиків у сфері безпеки та суттєвих економічних втрат для урядових інституцій та приватних компаній, системно вражає безпеку та економіку усього суспільства.

“Ми також виявили шкідливі кібернетичні дії, які мали суттєвий ефект, проти урядових інституцій та політичних організацій в ЄС та в його країнах-членах, а також проти ключових об’єктів промисловості ЄС. Ці дії можуть бути пов’язані із групами хакерів, відомими як Advanced Persistent Threat 40 та Advanced Persistent Threat 31 (Посилена постійна загроза – ред.), та були здійснені з території Китаю з метою шахрайства у сфері прав інтелектуальної власності та шпіонажу”, - йдеться у декларації.

Як зазначається, ЄС та всі країни-члени рішуче засудили такі ворожі кібернетичні дії, які суперечать нормам відповідальної поведінки держав, що були визнані всіма країнами-членами ООН.

“Ми продовжуємо закликати владу Китаю дотримуватися цих норм та не дозволяти використовувати свою територію для шкідливих кібернетичних дій, здійснити всі належні та обґрунтовані заходи і кроки для виявлення, розслідування та вирішення цієї ситуації”, - додав високий представник ЄС.

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