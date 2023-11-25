ЄС виділить Україні €50 мільйонів на ремонт портової інфраструктури
Європейський Союз виділить Україні 50 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на ремонт портової інфраструктури
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші "лінії солідарності" і надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури", - заявила вона.
Фото: Ursula von der Leyen
- 4 листопада Урсула фон дер Ляєн заявила, що перемовини щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися до кінця року.
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