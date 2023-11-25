ЄС виділить Україні €50 мільйонів на ремонт портової інфраструктури

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші "лінії солідарності" і надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури", - заявила вона.

Фото: Ursula von der Leyen