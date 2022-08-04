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ЄС виділив 16 млн євро для доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні

4 серпня, 2022 четвер
12:45
Світ ЄС

Європейський Союз ухвалив новий антикризовий захід у розмірі 16 млн євро для підтримки доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні

Про це повідомила пресслужба делегації ЄС в Україні.

Зазначається, що кошти направлять на підтримку урядової "Всеукраїнської шкільної онлайн-платформи" та задоволення потреб у безпечних навчальних просторах для очного навчання і матеріалах для дітей. 

Підтримка також буде надана вчителям, щоб допомогти їм продовжувати працювати під час війни.

Допомога буде адаптована до різних ситуацій на сході та заході країни. Вона включатиме підтримку дистанційної освіти для дітей, які були вимушені залишити країну, тікаючи від війни, і сприяння заходам протягом літніх місяців, щоб компенсувати втрачені можливості навчання та розвитку.

Крім того, частина коштів також буде спрямована на допомогу жертвам сексуального насильства в умовах конфлікту. 

Це включатиме безпосередню допомогу місцевим організаціям громадянського суспільства та службам швидкої допомоги, а також спеціалізованим слідчим групам під керівництвом Генеральної прокуратури України. 

Також буде надано підтримку зусиллям Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту щодо забезпечення надання скоординованої підтримки ООН жертвам в Україні під керівництвом уряду.

  • 3 липня ЗМІ повідомили, що ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення війни. Єврокомісія вивчає можливі варіанти такого фінансування. Обговорюється формат грантів та кредитів. Утім, така допомога, скоріш за все, буде прив'язана до низки реформ.

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