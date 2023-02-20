ЄС виділив 17,4 млн євро на цифровізацію України
Європейський Союз виділив 17,4 млн євро на проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA)
Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, над проєктом Україна працюватиме разом з Естонською академією електронного управління.
Проєкт допоможе цифровізувати більше послуг та вдосконалити Дію. Також за допомогою DT4UA можна буде посилити обмін даними між реєстрами, покращити електронну ідентифікацію та розвинути систему електронного управління, щоб кримінальні справи розглядали прозоро.
"Дякую Європейському Союзу за постійну підтримку. Разом продовжуємо будувати сильну цифрову Україну", - написав Федоров.
- 19 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у 2023 році в Естонії запустять застосунок mRiik, за основу якого використають базу української Дії.
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