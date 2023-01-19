В Естонії запускають застосунок на базі української Дії

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що ще в статусі радника президента України Володимира Зеленського у 2019 році відвідав Естонію. Тоді він вивчав досвід цифровізації, багато чого нотував, щоб потім запровадити в Україні. Нині ж, за словами Федорова, одна з найцифровізованіших країн світу переймає український досвід цифровізації державних послуг.

"Тепер вже український досвід надихає Естонію та інші країни", - сказав Федоров.

Міністр цифрової трансформації додав, що поділився з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном застосунку "Дія". У лютому 2023 року mRiik запустять для тестувальників. А вже на середину року планують повноцінний запуск застосунку.

"Кейс з естонським застосунком важливий, тому що перший. Тому що Естонія. Тому що друзі. Тому що за діджиталізацією майбутнє", - наголосив Федоров.

18 січня стало відомо, що USAID планує розпочати обговорення з іншими країнами щодо потенційного використання української Дії як шаблону для створення власних програм для цифровізації урядів.