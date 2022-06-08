ЄС виділив €7,25 млн для підтримки розслідувань воєнних злочинів РФ в Україні Міжнародним кримінальним судом

Про це йдеться на офіційній сторінці Єврокомісії.

"Не може бути безкарності за злочини, скоєні під російською окупацією. Розслідування Міжнародного кримінального суду мають вирішальне значення для забезпечення відповідальності та справедливості за жахливі злочини, скоєні в Україні»", - заявив Верховний представник Європейської комісії Жозеп Боррель.

Фінансування допоможе МКС розширити свої слідчі можливості для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Нагадаємо, петиція про створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні набрала понад 1 млн підписів.

Стосовно злочинної діяльності російської армії на українській території до Міжнародного кримінального суду звернулося уже 42 країни. У разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів РФ, усі причетні до цього особи можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.

Відомо, що в кінці травня Рада ЄС ухвалила нові правила, які дозволяють Євроюсту співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування російських воєнних злочинів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb