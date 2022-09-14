Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу".

"Сьогодні я хотіла б зупинитись на корупції з усіма її гранями. Обличчя іноземних агентів, які намагаються вплинути на нашу політичну систему. Обличчя тіньових компаній або фондів, які зловживають державними коштами. Якщо ми хочемо заслужити довіру, коли просимо країни-кандидати зміцнити свою демократію, ми також маємо викоренити корупцію у себе вдома", - наголосила вона.

Саме тому, за її словами, Єврокомісія наступного року представить заходи щодо оновлення законодавчої бази боротьби з корупцією. Вона додала, що корупція "підриває довіру до наших інституцій", тому "ми маємо дати відсіч всією силою закону".

"Ми підвищимо стандарти щодо таких правопорушень, як незаконне збагачення, зловживання впливом та зловживання владою, окрім більш класичних правопорушень, таких як хабарництво. І ми також запропонуємо включити корупцію до нашого режиму санкцій з прав людини, нашого нового інструменту для захисту наших цінностей за кордоном", - сказала фон дер Ляєн.

14 вересня Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням щодо стану справ в ЄС. Голова Європейської комісії оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл та висловила переконання, що Путін програє свою загарбницьку війну.

Крім того, президентка Єврокомісії вирушить 14 вересня до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb