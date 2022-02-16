ЄС впорається зі скороченням газопостачання з РФ, - очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн

Про це пише Reuters.



"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу Газпромом тепер показують, що ми перебуваємо скоріше в безпечній ситуації", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.



За її словами, ЄС вів перемовини зі США, Катаром, Єгиптом, Азербайджаном, Нігерією та Південною Кореєю про збільшення поставок газу та скрапленого природного газу.



"Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС", - зауважила голова Єврокомісії, додавши, що Японія готова зробити це.



Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ескалація російської агресії щодо України свідчить про необхідність для Європи зменшити залежність від газу з РФ. Вона додала, що цьому сприятиме запланований перехід на відновлювані джерела енергії.



Reuters пише, що РФ експортує до Європи близько 40% природного газу. Він різко подорожчав у ЄС, оскільки обмежена пропозиція зіткнулася з високим попитом у країнах, які пережили пандемію COVID-19 минулого року, а також на тлі нижчого, ніж очікувалося, імпорту з Росії.

Нагадаєомо, раніше повідомляли, що в разі перебоїв через нове вторгнення Росії в Україну Японія планує постачати газ до ЄС.

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