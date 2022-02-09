У разі перебоїв через нове вторгнення Росії в Україну Японія планує постачати газ до ЄС, - Kyodo news

Про це пише Kyodo news.



Спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для внутрішніх потреб, а вже потім постачатиме його до країн ЄС, які стикнуться з проблемами в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.



"Ми вивчимо, чи ми можемо щось зробити, не зачіпаючи повсякденне життя людей", - зазначив міністр економіки країни Коічі Хагіуда.



За інформацією видання, уряд Японії звернеться до компаній, які займаються газовим бізнесом, з проханням про співпрацю.



"При цьому він (уряд, - ред.) продовжує обговорення обсягів і термінів постачання газу до Європи", - повідомляє Kyodo news.



Видання зазначає, що оскільки близько 40% газу ЄС отримує від РФ, США звернулися до Японії про розширення енергетичної допомоги для забезпечення стабільного постачання енергоносіїв у регіоні протягом зими.



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