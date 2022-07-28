Привітання він розмістив у своєму твіттері.

"Відважний український народе. Сьогодні ви відзначаєте День української державності, тоді як Росія веде жорстоку й неспровоковану війну проти вашої країни, що триває вже шостий місяць. ЄС підтримує вас. Стільки, скільки потрібно", - написав він.

До Києва у День української державності, 28 липня, прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він планує вручити Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Литви - орден Вітовта Великого.

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