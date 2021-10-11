ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару
Європейський Союз і Рада Європи заявили про своє неприйняття смертної кари в усіх країнах світу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Смертна кара - це жорстоке, нелюдське покарання, що принижує гідність, суперечить праву на життя. Її скасування необхідне заради поваги людської гідності", - йдеться у спільній заяві організацій з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти смертної кари.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зазначили у своїй заяві, що скасування смертної кари - це перш за все питання політичної волі.
Кількість країн, у яких досі страчують людей, скорочується. В 2020 році страти не проводилися в 176 країнах. Це 91% держав-членів ООН.
Вони відзначили скасування страт ще в одному штаті США - Вірджинії, а також плани президента Джо Байдена скасувати смертну кару на федеральному рівні.
Вірменія ратифікувала другий протокол про скасування смертної кари, а Казахстан перебуває в процесі завершення його ратифікації.
"Ми закликаємо Білорусь перейти до скасування смертної кари", - йдеться в заяві.
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