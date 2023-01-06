ЄС закликав уряд України затвердити державну антикорупційну програму

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні.

"Державна антикорупційна програма України, результат величезної міжвідомчої роботи за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, зараз знаходиться на затвердженні в Кабінеті міністрів. Це наріжний камінь вільного та демократичного майбутнього України на шляху до ЄС і, зокрема, її відбудови", - йдеться у заяві.

"Ми сподіваємося, що впровадження цього амбітного та якісного документа, в основі якого є Антикорупційна стратегія, зможе розпочатися якнайшвидше задля подальших антикорупційних реформ в Україні. З цим сподіванням ми продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною", - зазначили в представництві ЄС.

Раніше стало відомо, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві, 3 лютого. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.

4 січня речник президента України Сергій Никифоров розповів, що деталі щодо місця проведення саміту Україна - ЄС все ще узгоджують.

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